Didier Pittet, "docteur mains propres", salué docteur honoris causa aujourd'hui à l'UCLouvain

On le surnomme " docteur mains propres ". A 64 ans. Ce médecin suisse, épidémiologiste et infectiologue mène inlassablement le combat de l’hygiène des mains. Un combat qu’il a concrétisé en devenant l’un des inventeurs du gel hydroalcoolique.

Aujourd’hui, son désinfectant est devenu littéralement viral. Il est partout, à l’entrée des ascenseurs, des cabinets médicaux, des magasins… Impossible de pénétrer quelque part sans se laver les mains avec ce gel hydroalcoolique. Un accessoire indispensable sans que son inventeur n’en touche un centime. Didier Pittet a décidé de ne pas déposer le brevet : " Il s’agissait tout simplement d’être sûr que cette solution soit disponible partout dans le monde au moindre coût. On a choisi de fabriquer et de donner une formule hydroalcoolique dite aujourd’hui de l’OMS- libre de brevet car on n’a utilisé que des produits non brevetables : de l’alcool, de l’eau et de la glycérine ".

Deux fois moins de maladies nosocomiales dans les hôpitaux avec le gel hydroalcoolique

La genèse de cette histoire débute dans les années 90 alors que Didier Pittet est interne en médecine dans le service d’infectiologie des hôpitaux universitaires de Genève. Les maladies nosocomiales (maladies transmises dans les hôpitaux) y font des ravages. Didier Pittet lance un protocole d’observation et se rend compte que seule la moitié de ses collègues passent leurs mains sous le robinet entre deux patients. C’est que ce lavage à l’eau réclame du temps. Didier Pittet part d’un constat :" Notre idée était d’utiliser ce mélange d’eau et d’alcool utilisé en routine dans les hôpitaux à la place de l’eau et du savon car nous voyions bien que le geste était beaucoup plus efficace et court que de se rendre jusqu’à un lavabo. Nous avons amélioré la solution pour la rendre plus efficace et mieux tolérée par les mains. "

Pour l’imposer sur le terrain, c’était une autre paire de manches. Des campagnes d’hygiène des mains sont menées dans les hôpitaux. Un véritable modèle qui, au fil du temps, a transformé les pratiques de soins hospitaliers depuis plus de 20 ans. A titre d’exemple les maladies nosocomiales faisaient encore 16 millions de morts, il y a vingt ans. Elles n’en font plus que la moitié aujourd’hui grâce, notamment à la systématisation du gel hydroalcoolique.

Chaque citoyen du monde devrait consommer un flacon de gel hydroalcoolique par semaine

Mais pour Didier Pittet, le combat ne s’arrête pas là : " J’aimerais que le gel hydroalcoolique soit encore plus présent. Que cette solution soit disponible partout et tout le temps. Chaque petit flacon de gel hydroalcoolique devrait être consommé chaque semaine par chaque citoyen du monde. Au moindre coût. Aujourd’hui, on sait que les deux tiers des infections respiratoires comme c’est le cas du Covid-19 sont transmises par les mains. Or, on parle beaucoup plus des masques que d’hygiène des mains. Le masque est important lorsqu’on ne peut pas respecter la distance sociale mais on ne parle pas assez de l’hygiène des mains. "

Stopper toute contagion, c’est la passion de ce grand infectiologue suisse désormais devenu une star internationale et salué aujourd’hui à l’UClouvain comme docteur Honoris causa.