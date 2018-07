Diables rouges: partagez vos photos et vidéos de cette demi-finale historique

Les Diables rouges ont rendez-vous avec leur histoire ce mardi. Et les Belges aussi ! Partout dans le pays, des centaines de milliers de paires d'yeux seront rivés sur des milliers d'écrans. Des supporters prêts à exulter, à faire la fête et redoutant plus que tout une déception contre le voisin français, aux portes d'une semble-t-il accessible première qualification pour une finale de Coupe du monde.

Vous vous préparez à vibrer pour cette demi-finale historique ? Votre déguisement est plus insolite que tout autre ? Vos enfants ont inventé une chanson pour soutenir les Diables rouges ? Vous vivez l'instant entouré de votre famille, de vos amis, peut-être d'anonymes aussi, sur une Grand-Place ou dans un stade du pays ?

Que ce soit avant, pendant ou après la rencontre, ce sont autant de souvenirs et de moments que la RTBF vous propose de partager avec le reste de la Belgique ! Pour ce faire, rien de plus simple, remplissez le formulaire ci-dessous et peut-être votre photo ou votre vidéo sera diffusée sur les médias de la RTBF.