Devoir passer plusieurs heures dans le bus pour aller à l'école, c'est "de la maltraitance"

Est-il normal de mettre plusieurs heures pour aller à l'école ? C'est le quotidien que vivent pourtant des dizaines d'enfants handicapés. L'offre de transport scolaire est nettement insuffisante pour ces enfants scolarisés dans l'enseignement spécialisé, dénoncent aujourd'hui la Ligue des familles et le délégué général aux droits de l'enfant, Bernard De Vos. Ce dernier s'explique u micro de La Première.

Il y a dix ans, le problème était à peu près le même, pourquoi ça n'a pas bougé depuis?

Bernard De Vos: "C'est un grand mystère. C'est avant tout une question économique. Si les tournées sont aussi longues et si des enfants sont obligés de se réveiller en pleine nuit pour prendre le chemin de l'école, c'est parce que les bus sont beaucoup trop grands et les tournées sont beaucoup trop longues. On pourrait déjà bien faciliter les choses en mettant en circulation des bus plus petits, qui feraient forcément des tournées plus courtes. Il y a clairement un problème financier. Aujourd'hui, il y a des incantations presque magiques. On dit 'il faudrait que chaque trajet ne dure pas plus d'une heure'. Mais il n'y a pas de décret, il pas de loi qui dit que c'est comme ça et pas autrement. Ça obligerait tout le monde à se mettre dans le rang et ferait en sorte que les enfants ne subissent plus ces maltraitances."

Passer plusieurs heures chaque jour dans un minibus, c'est de la maltraitance ?



"Bien entendu, c'est de la maltraitance. Vous avez entendu le témoignage que vous avez diffusé ce matin d'une gamine qui se lève à 6 h 40 [à écouter ci-dessous] ndlr.] Elle n'a parlé finalement que des heures de trajet. Mais il faut savoir que quand vous avez des grands bus qui transportent des enfants vers différentes écoles spécialisées, qui commencent toutes plus ou moins à la même heure, des enfants sont déposés à leur école à 7 h 45 alors que les cours commencent à 8 h 30 et ils sont recherchés à 17h -17h30 alors que l'école est terminée depuis 16h15. Forcément, tout le monde doit arriver plus ou moins à la même heure. Et de l'autre côté, vous avez des enfants qui arrivent en retard, qui ratent des heures de cours, qui ratent des apprentissages et qui arrivent terriblement épuisés, qui arrivent fatigués. Vous avez presque une journée de travail. Le temps consacré aux transports est parfois aussi important que le temps qu'ils restent à l'école."



Quelle est la solution ?



"Dans un premier temps, je dirais qu'il faut plus de bus parce que la situation ne peut pas durer. Il faut plus de bus, des bus plus petits, un accompagnement renforcé parce que le personnel est de très bonne volonté, mais fait parfois face à des difficultés très importantes. Ceci dit, certains bus ne sont même pas pourvus d'accompagnants. Parfois, quand les accompagnants sont malades, on dit 'ce n'est pas grave, on y va comme ça'. Il y a donc quand même une certaine légèreté dans la gestion de cette question-là."

"Mais clairement, la voie est de rendre notre enseignement plus inclusif, qu'il permette à chaque école d'accepter des enfants avec des différences et avec des besoins spécifiques. Aujourd'hui, on a les possibilités de rendre l'enseignement différent et on sait bien que rendre l'enseignement inclusif pour les enfants les plus faibles, les plus fragiles, qui présentent des difficultés, c'est aussi un bain de bien-être pour d'autres enfants. Quand on accepte de prendre en charge dans l'enseignement ordinaire des enfants à besoins spécifiques, c'est toute la classe et toute l'école qui se bonifient."



C'est du win-win?

"C'est clairement du 'win-win'. Dans les écoles, il y a beaucoup de gamins qui sont à la ramasse, qui se sont exclus de l'école, qui redoublent parce qu'ils sont en difficulté. La première chose qu'on fait quand on intègre des enfants, quand on a un système inclusif, c'est souvent ralentir le rythme et ralentir le rythme permet parfois à des gamins qui sont un peu à la ramasse de raccrocher le wagon et de ne pas se retrouver dans des situations d'exclusion et de compétition, qui sont lamentables. Donc, l'inclusion est vraiment la seule solution durable à mon sens."



Ça se fait déjà aujourd'hui l'inclusion des enfants handicapés dans les écoles dites ordinaires ?



"En Région germanophone, un enfant sur deux bénéficie d'une intégration. Du côté flamand, c'est un enfant sur quatre bénéficie d'inclusion. C'est différent. L'intégration veut dire qu'un enfant va dans une école ordinaire avec un soutien d'un enseignant de l'enseignement spécialisé. Tandis que l'inclusion est le système qui s'adapte à toutes les différences. Et nous, on est à moins d'un enfant sur dix. On imagine le choc culturel."



C'est une question de mentalité ?

"Oui. La difficulté est qu'il y a tellement peu d'écoles qui intègrent des enfants, qui font de l'intégration aujourd'hui, qu'elles sont forcément loin du domicile. Les enfants ont donc encore besoin de ce transport particulier. On a dit que c'était une maltraitance pour les enfants, mais c'est aussi une maltraitance pour les familles. Celles-ci voient le temps de famille réduit, des parents sont parfois contraints, parce qu'ils ne veulent pas voir leurs enfants souffrir de cette façon, de faire appel à des transporteurs privés, il y a des dépenses et des parents sont parfois obligés d'aménager leur temps de travail et ça amène même parfois certaines familles dans des situations de précarité."