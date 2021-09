Deuxième rentrée scolaire sous le signe du covid : est-elle plus ou moins risquée que la rentrée de 2020 ?

Alors que les chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique entament une stabilisation, certains craignent que la rentrée scolaire ne fassent repartir les indicateurs. Cette rentrée des classes est moins risquée ou plus risquée que la rentrée de l’année passée ? Dimitri Van der Linden, médecin aux Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, spécialisé en infectiologie pédiatrique, répond à nos questions.

"Il y a des choses positives, notamment le fait que dans nos hôpitaux, on voit très peu de cas de Covid pour l’instant. Quand on voit l’ensemble depuis le début de la pandémie, le nombre d’hospitalisations en pédiatrie représente 1 à 2% de l’ensemble des hospitalisations. Quand je dis pédiatrie, c’est de 0 à 18 ans. C’est donc déjà quelque chose de très positif."

Autre point positif, il n'y a pas plus d'enfants malades du covid dans les hôpitaux aujourd’hui que lors des précédentes vagues. "Pour l’instant, nous avons fait une overview des principaux hôpitaux avec la Task Force pédiatrique en Belgique et tout le monde constate la même chose. D’autre part, l’autre point positif, c’est les camps. Nous avons reçu des informations de la Fédération des scouts qui montrent que 98% des camps, sur plus ou moins 1 800 camps, se sont passés normalement, sans cas de Covid, et n’ont pas dû être fermés. Alors certes, ça semble être plus que l’année passée, qu’en 2020, mais en 2020, nous partions d’une situation épidémiologique beaucoup plus favorable après le confinement. Et de plus, souvenez-vous, le nombre de participants état limité à 50. Ici, c’était limité à un nombre de 100, donc ce n’est pas tout à fait comparable."

Des premières données rassurantes

Mais la grande inconnue cette année, c'est le variant Delta, et ses capacités à circuler dans les populations les plus jeunes. "Nous devrons avoir du recul dans quelque temps parce qu’on n’a pas encore connu de rentrée scolaire avec ce variant étant prédominant et nous avons quelques données d’Angleterre. La santé publique anglaise a rapporté en juin, ils ont testé massivement en primaire, et ils avaient un taux de positivité de 0,27% en primaire. Or, en période hivernale, ils allaient à des taux de 1%. Ces données anglaises sont donc rassurantes, mais de nouveau, nous n’avons pas encore assez de recul en Belgique pour les prochaines semaines. Nous allons voir ce qui va se passer."