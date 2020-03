Deuxième cas de coronavirus en Belgique: "D'autres possibles dans les jours à venir", selon Maggie de Block

Maggie De Block a par ailleurs rappelé la vigilance dont font preuve les autorités et le secteur de la Santé. La ministre a également reconnu s'attendre à de nouveaux cas en Belgique dans les jours qui viennent et confirmé le passage en Phase 2 (sur 3) comme prévu dès lors qu'un cas a été identifié . L'Agence flamande de la Santé retrace le parcours du patient et recherche les personnes ayant pu entrer en contact avec elle. Si nécessaire, celles-ci seront également testées.

Des protocoles précis et bien rodés

Le ministre flamand de la Santé publique Wouter Beke a rappelé pour sa part les règles et conseils pour les personnes présentant des symptômes ainsi que le site de référence mis en place par le secteur de la Santé.

Outre la ministre Maggie De Block et le ministre flamand de la Santé publique, Wouter Beke, plusieurs experts étaient également présents: le Dr Steven Van Gucht, président du comité scientifique sur le coronavirus et virologue chez Sciensano, le Dr Marc Van Ranst, chef du laboratoire qui effectue les tests et virologue à la KU Leuven, ainsi que la Dr Erika Vlieghe, médecin en charge du traitement à l'hôpital universitaire d'Anvers. Van Ranst et Vlieghe ont précisé les procédures de test et d'accueil actuellement en place dans leurs centres respectifs.