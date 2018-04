Deux semaines pour mettre le bœuf belge à l'honneur

L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W) et son pendant flamand le Vlam mettent le bœuf belge à l'honneur du 5 au 20 mai au cours de la Quinzaine du bœuf. "La campagne n'incite pas les gens à consommer plus de viande, mais promeut la viande locale", a expliqué une porte-parole du Vlam.

La campagne sera menée tant dans les boucheries indépendantes qu'au sein de certains supermarchés. Le secteur horeca sera également ciblé.

La Belgique compte plusieurs races bovines, la plus connue étant le Blanc bleu belge. En Wallonie, on retrouve également les races Limousine, Charolaise et Blonde d'Aquitaine alors qu'au nord du pays, la Rouge des Flandres commence à reprendre des couleurs.