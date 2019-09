Deux officiers italiens renvoyés en justice après le naufrage d'une embarcation de migrants

Une magistrate de Rome a décidé lundi le renvoi en justice pour homicide involontaire de deux officiers italiens, de la marine et des gardes-côtes, après un naufrage dans lequel plus de 260 migrants étaient morts ou disparus en 2013.

La magistrate Bernadette Nicotra a renvoyé devant le tribunal Leopoldo Manna, commandant de la salle opérationnelle des gardes-côtes et Luca Licciardi, commandant de la salle opérationnelle de la marine militaire. Leur procès débutera le 3 décembre.

Le 11 octobre 2013, le centre de coordination des gardes-côtes italiens à Rome avait reçu à 12h39 un premier appel au secours d'une embarcation en difficulté avec près de 480 Syriens et Palestiniens à bord, dont une centaine d'enfants.

Pendant plusieurs heures, Rome et La Valette s'étaient renvoyé la balle: l'embarcation était dans la zone de recherches et de secours de Malte, mais à seulement 60 milles de l'île italienne de Lampedusa et surtout, un patrouilleur italien, le Libra, se trouvait à moins de 45 mn de là.

Vers 16h00, un avion de reconnaissance de l'armée maltaise avait repéré le navire en détresse et tenté en vain d'avertir le Libra. Une heure plus tard, le navire avait chaviré. Une vedette maltaise était arrivée peu après, et le Libra, finalement mobilisé, vers 18h00. Le bilan avait été lourd: 212 rescapés, 26 morts et plus de 240 disparus, dont une soixantaine de jeunes enfants.