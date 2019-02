Deux nouvelles espèces de chauves-souris découvertes en Europe et au Maghreb

Une équipe internationale de chercheurs a découvert une nouvelle espèce de chauves-souris dans des zones boisées d'Europe et une autre, "très rare", dans des grottes d'Afrique du Nord, a annoncé mardi le principal organisme public de recherche d'Espagne.

Un millier d'espèces de chiroptères peuplent le monde. Capables d'émettre et de recevoir des ultra-sons, ces petits mammifères peuvent voler et s'orienter dans l'obscurité totale.

La toute dernière espèce de chauves-souris découverte en Europe - appelée Myotis crypticus - vit dans des zones boisées en Italie, en France, en Suisse et en Espagne et s'y trouve soumise à "une pression humaine croissante", écrit dans un communiqué le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) espagnol qui a dirigé l'étude.

Elle était "passée inaperçue jusqu'à présent" parce que "les chauves-souris sont représentées par 53 espèces en Europe mais beaucoup se ressemblent énormément", explique le chercheur Javier Juste, de la station biologique de Doñana, dans l'extrême sud de l'Espagne, cité dans le communiqué. "Il a donc fallu avoir recours à des comparaisons génétiques pour vérifier leur identité", a-t-il ajouté.

La même étude a permis de décrire en Afrique du Nord une espèce nouvelle pour la science - Myotis zenatius - "extrêmement rare et vulnérable": on ne connaît ces chauves-souris que "dans quelques grottes qui les abritent, dans les montagnes du Maghreb, au Maroc et en Algérie", a souligné le CSIC.

"Il est possible qu'elle mérite d'être déjà incluse sur la liste des espèces en danger d'extinction", ont insisté les chercheurs.