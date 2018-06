Deux journalistes suspectées de traite d'êtres humains après avoir hébergé des migrants

Le procès de deux journalistes doit débuter ce lundi devant le tribunal correctionnel de Termonde. Deux femmes et amies sont suspectées de traite d’êtres humains en tant que membres d’une organisation criminelle. Elles sont jugées avec 10 autres prévenus. Les deux femmes nient farouchement. Elles hébergent des migrants et font partie de la plateforme citoyenne. Nous avions d'ailleurs rencontré Anouk Van Gestel dans le cadre d'un reportage pour le journal télévisé en janvier dernier.

Parmi les migrants qu’elles ont hébergés, certains sont soupçonnés d’être des passeurs. Contactée par la RTBF, l'une des prévenues, Anouk Van Gestel, livre sa version des faits. Elle est la rédactrice en chef du magazine Marie Claire. Elle a offert un toit à un jeune Soudanais, Moha, 17 ans, qui voulait aller en Angleterre.

"Mon erreur a été de téléphoner à mon amie Myriam qui, évidemment en tant que journaliste, connaissait plein de gens et a accueilli beaucoup de gens, dont probablement des passeurs, explique-telle. Elle était sur écoute et je lui ai demandé si elle connaissait quelqu’un qui pourrait nous aider à faire passer Moha."

Je n’ai jamais touché un franc

Selon Anouk Van Gestel, c'est à partir de là qu'elle est considérée comme un passeur. "Il faut bien savoir que Moha n’est jamais parti, ajoute-t-elle. J’ai demandé des renseignements, mais ça n’a jamais été plus loin que ça. Je n’ai jamais touché un franc. Ça ne me viendrait même pas à l’idée, au contraire ça me coûte de l’argent d’héberger, de donner à manger, d’aider, de donner des tickets de métro… C’est véritablement un engagement personnel pour aider."

Les deux journalistes risquent jusqu’à 10 ans de prison. L’audience du jour à Termonde devrait être très courte. Les avocats des prévenus vont demander que le procès se tienne en français.