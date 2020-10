Deux incendies conduisent à l'évacuation de 90.000 personnes en Californie

Deux feux de broussailles, progressant rapidement et attisés par des vents violents, font rage depuis lundi dans la région de Los Angeles, où ils ont ravagé plus de 5900 hectares et conduit à l’évacuation de plus de 90.000 habitants, alors que la Californie était placée en alerte rouge aux incendies.

Le feu le plus important, baptisé "Silverado Fire", s’est déclenché à 6h47 heure locale dans les collines d’Irvine (environ 60 km au sud-est de Los Angeles). "Les pompiers continuent de combattre les flammes pendant la nuit", ont informé les pompiers du comté d’Orange sur Facebook lundi soir.

Cet incendie a déjà brûlé 3200 hectares, mais les services de secours ont indiqué n’avoir pas connaissance de bâtiments détruits. Deux soldats du feu ont été blessés par les flammes et hospitalisés dans un état grave.

Un second sinistre s’est déclaré en début d’après-midi à Yorba Linda, près de 30 km au nord. Surnommé "Blue Ridge Fire", il a déjà brûlé plus de 2600 hectares.

Lundi, l’incendie de Silverado avait quadruplé de surface dans l’après-midi. Plusieurs autoroutes avaient dû être coupées en raison de la progression rapide des flammes, sans pour autant gêner les évacuations, qui ont concerné environ 90.800 personnes, selon les autorités.

Le vent violent qui souffle sur la zone, avec des pointes à plus de 100 km/h, attise non seulement les flammes, mais empêche aussi l’intervention des moyens aériens de lutte contre les incendies.