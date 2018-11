Deux fois plus de produits retirés des rayons: faut-il avoir peur du contenu de nos assiettes?

De la fourche à la fourchette, on tente donc de sécuriser la chaîne. Même si chez les industriels, la question reste "sensible". Nous avons finalement trouvé une entreprise qui accepte de nous recevoir.

Pour l'agence chargée de sécuriser notre chaîne alimentaire, il ne faut pas s'alarmer. Stéphanie Maquois, la porte-parole de l'AFSCA, nous affirme: "C'est un signe que les entreprises fonctionnent mieux et détectent directement les problèmes et communiquent tant vers l'AFSCA que vers le consommateur. C'est un signe que le système fonctionne bien".

Dans les rayons des supermarchés des milliers de produits alimentaires. Certains sont plus fragiles ou plus à risques que d'autres comme les viandes, les plats préparés, les fromages. Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons rencontré Robert Remy. Ce monsieur "Alimentation" de Test-achat pendant plus de 40 ans a traqué pendant toute sa carrière, les mauvaises pratiques dans l'agro-alimentaire.

Hesbaye Frost produit des légumes surgelés. Judith Gillard, la responsable sécurité des produits, joue la transparence. Nous la suivons pour découvrir les contrôles faits tout au long de la chaîne. Exemple: c'est un trieur optique qui débusque les métaux, le bois ou les pierres, ou tout autre corps étranger.

Jusqu'au tunnel de surgélation, les légumes sont sous contrôle. Judith Gillard poursuit : "On recherche surtout la listeria. On prend un échantillon par jour, par ligne de production et par type de produit. Et on l'analyse avant même que le produit soit sur le marché."

Cet été, on avait retrouvé de la listéria dans des surgelés concurrents.

Notre enquête montre que les aliments sont sous haute surveillance mais le constat est là. 85% des produits retirés des rayons le sont à l'initiative des industriels et des distributeurs. Seuls 15 % sont le résultat d'une inspection de l'AFSCA. Ce qui interpelle, c'est le manque de suivi et de proactivité de nos autorités sanitaires.