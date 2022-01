Deux fois plus d’appels pour violence conjugale pendant la campagne "Act Against Violence"

La campagne de communication nationale "Act Against Violence", qui a visé du 15 novembre au 31 décembre dernier à encourager le signalement de violences entre partenaires, est allée de pair avec un doublement des appels à la ligne d’écoute, a indiqué jeudi la secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Sarah Schlitz.

La ligne d’écoute néerlandophone 1712 a vu son utilisation multipliée par 2,5 et la ligne francophone 0800/30.030 a été contactée deux fois plus. De plus, le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, les appels vers le 0800/30.030 ont quadruplé. "Cela montre l’impact positif de la médiatisation du phénomène", a commenté la secrétaire d’État Ecolo.