Deux étudiants montois lancent leur entreprise de nettoyage de tombes

C’est une habitude avant la Toussaint, le nettoyage des tombes. Mais de plus en plus de familles n’ont plus l’occasion ou la force de s’en occuper. Face à ce constat, deux jeunes montois, Cyril Valentini et Timothée Delaunoy ont décidé de proposer leur service. Ils ont lancé "Seconde Vie", leur entreprise de nettoyage de sépultures.

C’est en donnant un coup de main à leurs familles que l’idée a germé dans la tête de ces deux étudiants en marketing. "Au départ, nous le faisions pour nos grands-parents. De bouche à oreille, la demande a été croissante. En janvier 2017, le statut d’étudiants-indépendants a vu le jour. C’est là que nous nous sommes dit pourquoi pas ? ", explique Cyril.

La semaine de Toussaint est chargée. En moyenne, ils ont une trentaine de tombes à nettoyer par semaine. "C’est assez intense. A quatre pattes, sur la pierre. A partir d’un moment, nos genoux deviennent douloureux mais tout ce qui compte, c’est le résultat et les émotions du client", précise Timothée. "Il y a l’aspect technique, nous sommes payés pour nous occuper de sépultures mais le côté humain est aussi très important. Avec cette entreprise, nous avons l’occasion de rencontrer beaucoup de gens. Ils nous racontent leur histoire familiale. Nous devenons des confidents".

Une fois le travail fini, les deux amis envoient une photo au propriétaire. " Cela va être très agréable maintenant de venir me recueillir sur la tombe de ma grand-mère", constate Carine, l’une des clientes. "Avec ma vie professionnelle et mes problèmes de dos, je ne suis plus capable de m’en charger alors j’ai fait appel à eux". Comptez 50 euros pour l’entretien d’une sépulture. Une somme qui permet à Cyril et Timothée d’acheter leur matériel. Leur activité se limite pour l’instant au Borinage mais ils espèrent l’étendre un jour à toute la Belgique.