Deux cas en un mois d'ados électrocutés dans leur bain à cause de leur smartphone en charge: comment réagir?

C’est une histoire tragique qui invite à la prudence. Une jeune Marseillaise de 15 ans est morte ce dimanche 9 février des suites d’une électrocution. Elle prenait son bain avec son smartphone en charge à proximité d’elle. L’appareil serait ensuite tombé dans l’eau.

"Selon les premières constatations, l’accident serait dû à l’utilisation de son téléphone portable", écrit France 3 Provence-Alpes sur son site internet. La victime a été transportée aux Urgences de l’hôpital de la Timone, au service de réanimation, où elle est décédée.

Les cas d’électrocution de ce type se multiplient ces dernières années, rappelle France 3 qui cite des cas en Russie, Grande-Bretagne et Etats-Unis. En 2018, un jeune Belge du Hainaut décédait après avoir manipulé son GSM, en charge, dans son bain.

"Quand vous êtes en milieu humide, la résistance électrique de la peau diminue, de l’ordre d’un facteur 100. Ça veut dire que dès que vous allez être exposé à un câble électrique mis sous tension, le courant qui va passer dans le corps va être significatif et peut causer des problèmes au niveau cardiaque ou au niveau du système nerveux central qui peuvent entraîner la mort", expliquait à l’époque Damien Ernst, professeur en électromécanique à l’Université de Liège.

Comment réagir ?

En 2018, nous avions interrogé un médecin pour connaître les bons gestes à appliquer dans pareilles circonstances. Selon le docteur Lucien Bodson, "quand on découvre, dans une salle de bain, une victime qui est en connexion avec un câble électrique qui est peut-être encore connecté, on ne touche surtout pas la victime, on se mettrait soi-même en danger. Et pour se mettre en sécurité, la première chose à faire, c'est d'éteindre dans la salle de bain, ça va couper toute l'alimentation et il vaut mieux déconnecter l'appareil, en tout cas au niveau de la prise de courant, on déconnecte le chargeur".

"Si on est soi-même en sécurité, il faut retirer la victime le plus rapidement possible de la salle de bain, la mettre sur le dos, vérifier qu’elle est inconsciente et qu’elle ne respire pas, téléphoner au 112 pour dire ce qui se passe, à quel endroit ça se passe. Le 112 va envoyer directement une ambulance et un SMUR [Service Mobile d’Urgence et de Réanimation, NDLR]. Vous pouvez rester en ligne avec eux. Ils vont vous expliquer ce qu’il y a à faire et c’est principalement les compressions thoraciques, deux fois par seconde le plus fort que vous pouvez".

Vérifier l'installation électrique

N'hésitez pas à faire vérifier l'installation électrique de votre salle de bain. "Il faut la faire vérifier. Il faut s'assurer qu'il y a des prises de terre, il faut peut-être installer un différentiel sur le circuit qui relie votre salle de bain et vérifier aussi tous les appareils électriques que vous utilisez dans la salle de bain" précise le professeur Damien Ernst.

Les drames n'arrivent pas qu'aux autres. La prudence doit être absolue.