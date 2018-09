Deux cas de peste porcine africaine identifiés à Etalle

Deux cas de peste porcine africaine sont avérés dans la région d’Etalle, en province de Luxembourg. L’information vient d’être confirmée par le ministre wallon de l’agriculture, René Collin. L'AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité Alimentaire) et la Région wallonne se sont concertées, cet après-midi, pour établir les mesures à adopter. Ce virus n’est pas dangereux pour l’homme mais hautement contagieux pour les cochons et les sangliers. La lutte contre cette maladie ne constitue pas un enjeu de santé publique mais bien de santé animale et économique.

Transmis entre autres par les sangliers, la peste porcine africaine est extrêmement contagieuse et donc difficilement contrôlable. Cette épidémie pourrait avoir de lourdes conséquences pour la chasse au sanglier, mais aussi pour les élevages en plein air, qui pourraient se voir confinés.

En cas de suspicion, appeler le 1718

"C'est une maladie que l'on peut ni traiter ni prévenir par vaccination ", explique Jean-Sébatien Wahlin, porte-parole de l'AFSCA. "Lorsque la peste porcine africaine se transmet à un animal, sanglier ou porc, nous n'avons pas les moyens de guérir de cette maladie. Il faut donc veiller à empêcher que le virus ne se propage. il faut donc veiller que les transports autour du foyer du virus se fassent sous-strictes conditions comme la désinfection, l’interdiction, etc. Toutes ces mesures vont être très vite expliquées au secteur professionnel, chasseurs et grand public."

Le Service Public de Wallonie prépare les mesures de nature à éviter au maximum la dispersion des sangliers à partir de la zone infectée ainsi que les dispositions relatives à la chasse. Le Département Nature et des Forêts a quant à lui renforcé les procédures de vigilance et d'observation. Si l'on fait une découverte suspecte, il faut contacter le call-center du SPW au numéro 1718.