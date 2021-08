Deux avions avec 400 personnes évacuées d’Afghanistan attendus en Belgique

Pont aérien entre Kaboul et Islamabad

Après une mise en place complexe, le pont aérien mis en place par la Belgique entre Kaboul en Afghanistan et Islamabad au Pakistan a déjà permis à 400 personnes de quitter le pays.

Ce dimanche, les C130 belges ont finalement pu effectuer les 4 rotations prévues avec 175 personnes à leur bord dont 136 Belges, le reste étant des ressortissants des Pays Bas avec qui la Belgique coopère.

D’autres allers-retours suivent dès demain avec un troisième C130 arrivé entretemps à Islamabad. Les Belges qui veulent quitter l’Afghanistan sont donc toujours invités à se rendre à l’aéroport, seule porte de sortie du pays.

Arrivée en Belgique et contrôles à la caserne militaire de Peutie

Les 400 personnes à présent en sécurité au Pakistan doivent être transportées en Belgique et pour cela deux vols sont déjà planifiés avec un charter d’Air Belgium et un appareil de la Défense. Ils atterriront à Melsbroek, probablement ce lundi, puis les personnes seront transférées à la caserne militaire de Peutie où elles seront accueillies et contrôlées d’un point de vue sanitaire et administratif.