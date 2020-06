Deux ans de prison suite à des menaces de mort à caractère antisémite envers une députée bruxelloise

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné un homme à deux ans de prison ferme et à une amende de 800 euros pour avoir proféré sur Internet des menaces de mort en 2018 à l'encontre de la députée MR Bruxelloise Viviane Teitelbaum.

Mme Teitelbaum avait porté plainte pour menaces de mort, en dénonçant le caractère antisémite des menaces, se portant par la même occasion partie civile.

Le Procureur du Roi avait requis la requalification des faits comme antisémites et avait demandé à la Présidente du Tribunal d’avoir la main lourde pour sanctionner ces faits. La Présidente n’a pas suivi le Procureur dans la requalification, qui aurait pu entraîner un doublement de la peine prononcée.

Viviane Teitelbaum est satisfaite mais considère que c'est une victoire en demi-teinte. "Alors que le Procureur du Roi avait fait un réquisitoire vraiment remarquable en mettant en avant pourquoi c'est important de lutter contre l'antisémitisme, de lutter contre toutes les discriminations et que c'en était une, malheureusement la Présidente du Tribunal a décidé de ne pas requalifier les faits. Je le regrette, c'est dommage qu'elle n'ait pas été jusqu'au bout."

Son avocat, Me Thierry Van Nerom, déclare néanmoins que "compte tenu de la lourdeur de la peine, on peut s'avancer et dire que la Présidente avant en tête les propos antisémites au moment de prononcer le jugement."

La députée se dit également soulagée car ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit des menaces et qu'elle est victime d'insultes antisémites et/ou racistes. Pour elle, c'est un message très fort et positif qu'envoie le tribunal à la société : "Des faits tels que ceux-là, des menaces de mort antisémites ne peuvent pas être passés sous silence et doivent être jugés et condamnés sévèrement."