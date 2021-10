Deux anciens Sea King militaires en partance pour une nouvelle vie en Grande-Bretagne

Deux anciens hélicoptères militaires Sea King - des appareils mythiques à la Côte, où ils ont assuré durant 42 ans des missions de recherche et de sauvetage (SAR), sauvant plus de 1500 personnes - sont en passe d'entamer une nouvelle vie aux mains d'une association britannique de passionnés, deux ans et demi après l'ultime vol du dernier des cinq Sea King, a-t-on appris dimanche soir.

Le premier, provisoirement porteur de l'immatriculation civile OO-SEE mais arborant toujours son ancien "serial" militaire (RS-02), a repris l'air jeudi au départ de la base aérienne de Coxyde après plusieurs dizaines d'heures de travail pour les remettre en état de vol. Cet hélicoptère avait été retiré du service le 12 janvier 2019 avant d'être racheté par l'association britannique Historic Helicopters, qui possède déjà une flotte de plusieurs appareils et les présente lors de meetings aériens.

Son jumeau, le RS-04, 00-KNG, a déjà effectué de premiers essais au sol, où il était cloué depuis le 15 février 2019. Il devrait être "en ordre" mardi, a indiqué dimanche la cheville ouvrière de ce projet de préservation aéronautique, Brecht Vandecasteele, à l'agence Belga.

"Si tout se passe bien, les deux Sea King doivent s'envoler mercredi" à 14h00 de Coxyde pour rejoindre leur nouvelle base à Chard, dans le sud-est de l'Angleterre, où Historic Helicopters est établie, a-t-il précisé.

Les deux hélicoptères ont été remis en état par quatre anciens mécaniciens de la Royal Air Force (RAF) britannique qui travaillent comme bénévoles chez Historic Helicopters. Cette association leur donnera une immatriculation civile britannique afin de les faire voler lors de manifestations aériennes.