Destinations de vacances: les Belges font-ils attention à leur empreinte écologique?

C’est devenu une tradition. Chaque année, à la veille des vacances, Europ Assistance réalise une enquête sur les intentions de voyage des Européens. Destination, mode de transport, budget, type d’hébergement font partie des questions classiques. La grande nouveauté cette année, c’est que les vacanciers ont aussi été interrogé sur l’importance de leur empreinte écologique dans le choix de leurs vacances. Et ce sont les jeunes, entre 18 et 24 ans, qui y sont le plus sensibles.

L’écologie en été…

Des milliers de manifestants pour réclamer des mesures en faveur du climat, une préoccupation environnementale exprimée par quantité de personnes… pour son 19e baromètre des vacances, Europ Assistance a introduit deux nouvelles questions dans son enquête. La première est de savoir si l’empreinte écologique joue un rôle important lors du choix de la destination de vacances, la deuxième concerne l’intention, une fois sur place, de réduire son impact environnemental.

"Pour 13% des personnes sondées, l’empreinte écologique est vraiment quelque chose de fondamental lorsqu’elles choisissent leur lieu de villégiature", détaille Xavier Van Caneghem, porte-parole d’Europ Assistance. "Pour la moitié des vacanciers belges, c’est un critère important. C’est quelque chose de nouveau qui va probablement encore évoluer ces prochaines années […] Lorsque l’on pose la question de leur comportement sur place, nous voyons qu’environ 4 Belges sur 10 sont disposés à modifier leur comportement sur place, la façon de vivre leurs vacances pour réduire leur empreinte écologique". Les jeunes entre 18 et 24 ans sont particulièrement attentifs à ce critère écologique. Précisons qu’il s’agit d’intention parce qu'en terme de déplacement, la voiture et l’avion restent privilégiés.