Destination tendance du moment, la planète rouge : trois sondes sont en partance vers Mars

Les missions martiennes se bousculent au portillon. Trois sondes vont décoller vers Mars entre le 17 et le 30 juillet prochain. Les premiers sur le pas de tir depuis le Japon, le 17 juillet, seront les Emirats Arabes Unis, avec leur sonde "Hope" (espoir en français), cette expédition spatiale est une grande première pour un pays arabe.

Ils seront suivis, si tout se passe comme prévu par les chinois, le 22 juillet, avec leur sonde "Tianwen-1" (Recherche de la vérité céleste), un atterrisseur et une astromobile et enfin, le 30 juillet, la plus attendue, la mission américaine de la NASA avec son Rover "Perseverance" qui devrait succéder à "Curiosity" et un petit hélicoptère pour pouvoir s’élever au-dessus du site comme un drone. Grande absente de cette course à la planète rouge, la mission européenne Exomars", victime de problèmes techniques à répétition et du Coronavirus. La mission est reportée à 2022.

Pourquoi tout le monde part en même temps vers Mars

Mais qu’ont-ils tous à vouloir aller sur Mars, en cet été 2020 ? C’est la faute à la mécanique céleste. Véronique Dehant, planétologue à l’Observatoire Royal de Belgique et grande spécialiste de notre planète voisine nous explique : "La Terre et Mars tournent toutes les deux autour du Soleil mais pas à la même vitesse, l’une (la nôtre) en un an, l’autre en deux ans. Il y a des moments, où elles sont très loin, et d’autres comme maintenant où elles sont très proches. Si on veut que le chemin soit le plus court possible, il faut attendre ce moment qui arrive tous les deux ans (26 mois exactement). C’est ce qu’on appelle des fenêtres de lancement. Celle de 2020, commence ce 13 juillet et se termine le 15 août."