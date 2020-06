"Destination festivals" : c’est comme si vous y étiez mais sans le public

Plus on avance, plus les beats s’intensifient. Face à eux, pas de public en délire mais quelques cameramen très concentrés. Ce qui se passe là, c’est une idée de la RTBF pour soutenir le secteur de la musique. Ici, on tourne "Destination festivals", un programme TV qui passera pendant les vacances dans le cadre du plan "Restart". Le pitch est simple : installer une scène sur le site d’un festival partenaire, et réaliser la captation des "live" de deux artistes issus de la fédération Wallonie Bruxelles.

Et pourtant, ce mardi 23 juin, une scène se dresse à l’horizon. Le soleil chauffe et une mélodie résolument hip hop flotte discrètement dans l’air ambiant. En s’engageant dans la prairie, on découvre un food truck qui laisse échapper des odeurs de croque-monsieur. Tout cela fait penser à une ambiance qui va manquer cette année. En marchant quelques mètres de plus, on aperçoit clairement deux silhouettes se dandiner élégamment, entourés de LEDS qui scintillent en plein jour.

Un peu de beurre dans les é pinards

Dans cette prairie, la scène n’appartient pas au service public. Elle est louée à un prestataire privé. Le foodtruck présent devait en principe aller aux Ardentes, mais petite consolation pour ses patrons, ils ont été engagés pour cette journée de tournage.

Les roadies quant à eux, sont ceux des grands concerts et festivals belges qui n’ont plus travaillé depuis des mois. "Ça fait beaucoup de bien au moral et ça fera aussi du bien au portefeuille ne fût-ce que pour payer les frais fixes de ce mois, car on est dans une période très compliquée. On espère que d’autres choses se débloqueront le mois prochain mais on est très inquiets car pour l’instant le carnet de commandes est vide", témoigne Olivier Roy (régisseur).

Les artistes ne se produisent pas gratuitement non plus. Le cachet du jour tourne autour des 2000 euros et là aussi ça fait du bien : "Il y a un côté un peu poétique de reprendre contact comme ça pour dire qu’on est toujours là […] et ça fait extrêmement plaisir de remonter sur scène et de montrer ce qu’on aurait pu faire […] On devait jouer aux Ardentes, alors quand on m’a proposé cette prestation, c’était déjà super et en plus on est rémunérés […] Il ne faut pas trop se plaindre car c’est dur pour tout le monde", témoigne le chanteur ÂA.