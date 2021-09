Désormais, un diplôme supérieur obtenu dans le Benelux est reconnu en Estonie, Lettonie et Lituanie

Les pays du Benelux -la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg- et les États baltes -l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie- ont convenu lundi de reconnaître mutuellement et automatiquement les niveaux de leurs diplômes d'enseignement supérieur.

Toute personne ayant obtenu un diplôme d'enseignement supérieur dans l'un des pays du Benelux ou des États baltes est ainsi assurée que le niveau de son diplôme sera automatiquement reconnu dans les autres pays signataires.

Grâce à cette reconnaissance, les diplômés ne devront plus faire face à de longues procédures de reconnaissance et aux coûts y relatifs, ainsi qu'à une situation d'incertitude pour savoir si leur diplôme est valable dans le pays où ils souhaitent travailler ou poursuivre leurs études.

En 2015 déjà, les pays du Benelux avaient introduit une reconnaissance mutuelle automatique des niveaux des diplômes de bachelor et de master, à laquelle se sont ajoutés en 2018 les 'associate degrees' et les doctorats.

De leur côté, les États baltes reconnaissaient également leurs diplômes.

Par cette reconnaissance automatique des diplômes, les pays suppriment ainsi un obstacle potentiel aux études ou à la recherche d'un emploi dans l'un de ces pays.

Les pays du Benelux et les États baltes forment ainsi la seule région de l'espace européen de l'enseignement supérieur où le niveau des diplômes de l'enseignement supérieur est automatiquement reconnu. Ils espèrent pouvoir l'élargir prochainement à tout autre pays européen, à condition toutefois que les exigences de qualité requises en vue d'une reconnaissance mutuelle automatique et générique du niveau des diplômes soient respectées.