Désespérés, des migrants tentent la dangereuse traversée de la mer du Nord vers la Grande-Bretagne

Quatorze migrants se sont retrouvés à la mer, mardi, au large de La Panne lorsque leur bateau a chaviré , lors d’une tentative de rejoindre la Grande-Bretagne. Ils auraient tous réussi à nager jusqu’à la côte. Six ont été retrouvés, et vont être entendus, et huit autres sont introuvables.

Contrôles renforcés du côté français

Alors que les contrôles des camions se rendant en Grande-Bretagne se sont renforcés, notamment via des caméras thermiques, les migrants tentent depuis quelques mois la traversée de la Manche, depuis la France donc, en bateau. Et la traversée via la mer est moins chère, car beaucoup plus risquée.

En 2019, au moins 173 bateaux ont réussi à faire la traversée de la France vers le Royaume-Uni. Il y avait un total de 1948 migrants et réfugiés à bord. En moyenne 11 personnes par bateau. Parfois des bateaux de fortune.

Mais les autorités françaises ont également renforcé les patrouilles en mer. "Cela se passe plus fréquemment dans le nord de la France, mais les contrôles s’étant renforcés là-bas, le problème se déplace chez nous", analyse le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé.

Or, la traversée est encore plus dangereuse en mer du Nord. Comme dans la Manche, à cause du trafic maritime très dense et des courants forts. Mais, en outre, la distance à parcourir pour atteindre la côte britannique est doublée depuis la Belgique.

Nico Paelinck, chef de corps de la police de la "Westkust", explique ces tentatives de traversée via les plages belges "parce que les migrants sont vraiment désespérés". A l’approche du Brexit, certains prennent de gros risques.

Pour lui, ce sont les trafiquants d’êtres humains "qui essaient de nouvelles routes pour éviter les contrôles qui se renforcent côté français".