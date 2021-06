Des villes anglaises commencent à interdire de fumer sur les terrasses des cafés et restos: est-ce envisageable en Belgique?

Quelques jours seulement après la Journée mondiale sans tabac, au Royaume-Uni, des autorités locales commencent à interdire de fumer à l’extérieur des pubs, cafés et restaurants, c’est ce que l’on peut lire dans cet article de The Guardian.

Selon le journal, d’autres localités envisagent de reprendre l’idée, mais rien n'est encore confirmé.

La journaliste explique aussi qu’avec les mesures sanitaires liées à la pandémie et le fait que la population mange régulièrement à l’extérieur, se pose la question des fumeurs à l’extérieur des établissements.

L’été dernier une tentative avait eu lieu pour rendre les trottoirs sans fumée, mais elle a échoué. Reste que le conseil du comté de Northumberland, Durham, North Tyneside, Newcastle et la ville de Manchester ont tous interdit de fumer sur des tronçons du trottoir où les bars et restaurant installent des terrasses. A lire l’article de The Guardian, les initiatives pour limiter le tabac dans les lieux publics ne vont pas s’arrêter là et des initiatives sont déjà à l’étude, notamment pour interdire de fumer dans les restaurants en plein air d’ici 2025.

Le Royaume-Uni, n’est pas le seul à se poser des questions sur la place de la cigarette dans l’espace public.