Des vélos pour enfants développés en Belgique

Porte à porte : Be Moove : des vélos belges pour enfants - On n'est pas des pigeons (148/183) -... Serge Van Vuchelen passioné de vélos a crée une nouvelle marque de vélos d'équilibre pour enfants BE MOOVE. Ce sont des vélos ergonomiques, hyper légers, fun et personnalisables. Il le présente aux chroniqueurs ...