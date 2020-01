Des véhicules de police trop polluants pour rouler à Bruxelles

Quand bien même la police fédérale pourrait dégager aujourd'hui le budget nécessaire à l'assainissement de sa flotte, il faudrait au moins un an, un an et demi, avant de voir arriver le premier véhicule. La procédure d'acquisition via marché public est, en effet, très réglementée et prend du temps.

En attendant, la police fédérale re-dispatche stratégiquement ses véhicules. "On demande une dérogation pour les voitures qui y ont droit. Les autres, soit on évite de les utiliser, soit on les réoriente vers des services implémentés hors de Bruxelles, Gand ou Anvers. Cela à défaut de les remplacer comme on le souhaiterait".

La police fédérale, dont le charroi de plusieurs milliers de véhicules est aujourd'hui vieillissant, possède de nombreux véhicules - sans plus de précision - qui ne sont plus admis dans la LEZ (Low Emission Zone bruxelloise). "Ils ne sont pas remplacés à cause de la situation budgétaire très précaire de la police fédérale" confie son porte-parole Régis Kalut. "On ne demande pas mieux que d'être en ordre. Les membres du personnel font bien l'effort dans leur vie privée, pourquoi pas les véhicules de service?".

Le chef de la zone Montgomery fier de présenter un charroi respectant les normes de pollution bruxelloises. - © OPHELIE DELAROUZEE - BELGA

De bons élèves parmi les polices locales

Les six zones de police locale bruxelloises, elles, n'ont pas l'opportunité d'envoyer leurs véhicules polluer ailleurs. Certaines zones sont néanmoins plus à la traîne que d'autres en terme de renouvellement de leur charroi. A Bruxelles-Ixelles, 17 voitures sur 305 ne répondent plus aux normes de pollution autorisées. La zone a donc dû demander une dérogation pour que ces véhicules puissent continuer à être utilisés dans la capitale sans payer d'amende.

En zone Montgomery, en revanche, on a anticipé le problème. Sur 116 véhicules, seul un est encore en cours de renouvellement. Une question de semaines. Tous les autres sont en ordre. "Depuis 2013, il y a eu une volonté très claire de notre conseil de police de ne plus acheter des véhicules Diesel" explique fièrement le chef de zone Michael Jonniaux. "Puis, on a suivi de très près les décisions régionales quant à l'instauration de la Low Emission Zone. On a alors décidé de renforcer notre politique et d'anticiper".

La zone est déjà en train de remplacer ses véhicules de norme Euro 4 qui ne seront plus les bienvenus à Bruxelles dès 2022. "Même si on a droit aux dérogations, on a voulu l'éviter. Car on considère que nous avons également une fonction d'exemple. Si le citoyen doit se mettre en ordre, nous aussi. On remplace donc un peu chaque année pour répartir cette charge dans le temps et ne pas devoir tout renouveler d'un coup".