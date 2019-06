Des vacanciers sans leurs bagages à cause d'un problème technique à Brussels Airport

Arriver sur son lieu de vacances sans ses bagages. C'est la mésaventure qui est arrivée à Marc et son épouse. Le couple est actuellement dans le Sud de l'Italie. Ils ont décollé jeudi dernier. Mais les valises, elles, sont toujours à l'aéroport de Brussels Airport. " Certains bagages étaient acheminés sans être placés sur les tapis roulants. Le mien était bien sur le tapis roulant. Mais celui-ci s'est bloqué. On a demandé s'ils allaient bien partir. Malgré une réponse affirmative, près d'un tiers des bagages sur le vol ne sont pas arrivés à bon port."

Un problème technique

Il s'agit d'un souci technique nous explique-t-on du côté des responsables de l'aéroport. "En fait, ce système n'était pas capable d'absorber la totalité des bagages" indique Nathalie Piérart, la porte-parole de Brussels Airport. " Et malheureusement, le checking de certains bagages a dû se faire manuellement. C'est un problème technique inhérent au système, et pour lequel Aviapartner et Swissport nos partenaires ne sont pas responsables directement". Ce n'est pas la première fois que l'aéroport de Bruxelles est confronté à ce type de mésaventure. Des améliorations techniques sont à l'étude pour être capable d'acheminer sans encombre près de 18 millions de bagages par an.

Quels sont vos droits ?

En attendant, Marc et son épouse ont dû se racheter des vêtements. Et 3 jours après leur arrivée dans le Sud de l'Italie, ils n'ont toujours pas de nouvelles de leurs bagages. "Je suppose qu'ils sont toujours à Brussels Airport" nous souffle Marc, un brin fataliste. Il faut dire qu'à moins d'avoir contracté une assurance, aucun dédommagement n'est prévu. Marc va donc devoir assumer l'entière charge financière de ce désagrément.