Des traces de pesticides interdits depuis 40 ans trouvés dans le sang des Wallons, montre la première campagne de biosurveillance

L’ISSeP (Institut scientifique de Service public) a présenté les résultats de la première campagne de biosurveillance wallonne (BMH-Wal) , soit l’analyse de la présence de plomb, de pesticides et de polluants organiques persistants dans le sang et l’urine des Wallons.

Certains résultats sont encourageants : les bisphénols, ces composés intervenant dans la composition de certains plastiques, et interdits dans les contenants alimentaires, sont présents dans "des concentrations inférieures à celles rapportées dans des études de 2007 et 2017."

Plusieurs projets de biomonitoring ont déjà eu lieu en Wallonie, mais aucune n'était dédiée à la détermination de valeurs de référence pour le territoire régional. "Une valeur de référence renseigne sur le niveau d’imprégnation d’une population à une substance chimique à un moment donné" précise l'ISSeP. "Les données obtenues via le biomonitoring humain vont permettre de déterminer si certaines classes d’âge sont plus exposées, si l’imprégnation est la même pour les deux sexes, quelle peut être l’influence du lieu de résidence (urbain/rural/agricole/industriel) ou si certains comportements influencent la présence de substances dans notre corps."

Cette campagne de biosurveillance est appelée à être enrichie par d’autres analyses, et à se renouveler de manière périodique afin d’assurer un suivi de la population wallonne. "Nous pourrons bientôt comparer de façon étendue les différences d’exposition selon les âges, le sexe, le type d’environnement, le niveau socio-économique, des habitudes de consommation, des comportements, etc., et ainsi adapter nos leviers d’action pour réduire cette exposition. C’est un outil essentiel pour mieux comprendre le risque et donc protéger la santé des Wallon.ne.s" commente la ministre.