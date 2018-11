Des tout-petits apprennent la langue des signes avant d'apprendre à parler

Les enfants peuvent apprendre la langue des signes avant même de savoir parler pour communiquer plus rapidement. La preuve avec Gabrielle, 16 mois.

“J’ai faim“, “j’ai peur“, “j’ai mal“… Ces expressions, l’orthophoniste Sarah Hervé les apprend en langue des signes aux tout-petits avant même qu’ils sachent parler. L’objectif : développer leur usage de la parole plus rapidement. “Le fait de signer en même temps qu’on produit le mot va fournir à l’enfant un moyen supplémentaire de communiquer donc ça va favoriser l’émergence du langage“, explique-t-elle. Mais attention, pour que cette technique d’apprentissage soit efficace, “on ne va pas noyer l’enfant sous une tonne de signes“, prévient l’orthophoniste.

Des signes nécessaires

D’une manière générale, Sarah Hervé conseille d’enseigner aux enfants des signes qui leur seront utiles dans l’immédiat. Pour sa part, elle apprend notamment à sa fille de 16 mois, Gabrielle, à communiquer ses émotions. Elle donne pour exemple la première fois que sa fille a signé le mot “manger“ alors qu’elle ne savait pas encore parler. “J’étais en train de la changer et je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait. Tout d’un coup elle s’est arrêtée de pleurer, elle m’a regardée et m’a fait le signe “manger“. Et à ce moment-là, elle ne pouvait pas encore prononcer le mot donc elle a juste fait le signe et ça m’a permis de comprendre ce qui n’allait pas“, se souvient l’orthophoniste. Une façon de mieux comprendre son enfant, donc, mais également de développer ses capacités cérébrales et linguistiques.