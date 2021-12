Des tornades destructrices s'abattent sur les Etats-Unis et font au moins 78 morts

Des maisons aplaties à perte de vue, des enchevêtrements de gravats, et au moins 70 morts dans le seul Etat du Kentucky. Les Américains étaient comme sonnés samedi par la violence et le nombre des tornades qui ont déferlé sur le centre et le sud du pays. En tout, au moins 78 décès ont été recensés à travers cinq Etats.

"Nous étions assez sûrs du fait que nous allions perdre plus de 50 Kentuckiens. Je suis à présent certain que ce nombre est supérieur à 70, et il pourrait bien dépasser la centaine d'ici la fin de la journée", a déclaré le gouverneur Andy Beshear lors d'une conférence de presse.

Le président Joe Biden a évoqué une "tragédie inimaginable" et assuré que l'administration fédérale travaillait de concert avec les gouverneurs des Etats touchés.