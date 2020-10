Des tonnes de déchets belges versés illégalement en France près de la frontière

Nous y rencontrons Jessica, une villageoise, qui promène ses chiens chaque jour dans les alentours. "Je suis venue me promener le lundi. Il n’y avait rien, mais le lendemain, il y avait trois tas de déchets ".

Le maire de Rédange, Daniel Cimarelli confirme ces soupçons : "On trouve souvent des documents en néerlandais".

Comment des centaines de tonnes de déchets belges ont-elles pu atterrir dans la région ? Pour Daniel Cimarelli, c'est un mystère. "Rien ne montre que nous sommes dans une décharge de professionnels. Il n’y a pas de garde ni personne pour accueillir les camions", constate-t-il. Il s’étonne d’ailleurs que Rédange soit connu de certains Anversois alors que des villageois ne connaissent même pas tous les recoins de leur propre commune. "Pour trouver un endroit comme celui où on a déversé les déchets, il doit y avoir eu des prospections".

Opération contrôle de déchets à la frontière

Nous nous sommes rendus à Longwy, non loin de la frontière belge, pour voir comment se déroule une opération de la douane française, ciblée uniquement sur le contrôle des déchets. "Depuis 2017, nous avons constaté une explosion des saisies de plusieurs dizaines de tonnes, provenant soit de particuliers, soit de professionnels et même de grandes entreprises", explique Thomas Daguin, chef divisionnaire Lorraine Nord (Direction générale des douanes et droits indirects de Nancy).