Des tombes de l'époque romaine découvertes dans un village palestinien

Des dizaines de tombes datant de l'époque romaine ont été découvertes près de la ville palestinienne d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée, a annoncé un responsable jeudi. Le cimetière, datant du premier siècle de notre ère, a été découvert dans le village d'Idna, il y a environ deux semaines, a indiqué Taleb Jubran, directeur du département du Tourisme et des antiquités d’Hébron. Il a déclaré à l'AFP qu'il avait été mis au jour lors de travaux sur une route de la zone.

Des objets ont été volés avant la découverte officielle

Des os, des poteries et 32 tombes en pierre ont été trouvés sur le site vieux de 2000 ans. Les tombes sont réparties sur une cinquantaine de mètres. Il est clair pour les archéologues que des objets ont été volés sur le site avant sa découverte officielle, a déclaré M. Jubran.

"Il est très important pour nous d'étudier cette découverte et de la conserver", a déclaré Jubran. Des responsables palestiniens espèrent faire du site une attraction touristique, a-t-il ajouté, tout en assurant que les études se poursuivront et continueront à fournir des détails sur cette découverte et sur son importance.