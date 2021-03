Des textiles intelligents qui soignent et mesurent les fonctions vitales de leurs porteurs

Certains les appellent les textiles intelligents, ou encore connectés. Ils ont fait leur apparition dans le monde sportif et militaire. Ils ne sont plus des gadgets. Désormais, ils nous aident à maintenir les distances sociales, ils nous soignent, améliorent notre quotidien. Ils sont devenus de véritables dispositifs médicaux.

Pour mieux nous en rendre compte, nous nous rendons à Tourcoing dans la start up d’E&T Symbiose. A sa tête, Alexandre Mortier. Ce fils d’une famille de couturiers a grandi dans le textile et son atelier ressemble à s’y méprendre à un atelier de couture. Mais ici, les fils textiles se mélangent à des fils conducteurs et à des capteurs. Alexandre fabrique lui-même les boîtiers de ses capteurs à l’aide d’une imprimante 3D. Sur des mannequins, treillis militaires connectés et robes lumineuses s’arrachent la vedette. Alexandre est dans le textile intelligent avec la même évidence qu’Obélix est tombé dans la potion magique : " On peut intégrer des capteurs, on peut vérifier la physiologie du porteurs, lui apporter du confort thermique, éviter les chutes, déclencher des airbags. On peut mesurer quasiment tout sur le corps humain de manière non invasive grâce au vêtement intelligent. "

Un sécuridrap pour le sommeil des patients Alzheimer

Récemment, il a mis au point le sécuridrap. Il s’agit d’un dispositif médical destiné à des personnes souffrant d’Alzheimer. Bourré de capteurs qui mesurent la température du corps, son agitation et son taux d'humidité, ce sécuridrap est aujourd'hui testé en milieu hospitalier et devrait améliorer la qualité de sommeil des patients. Cette start up travaille aussi avec l’armée. Elle propose des uniformes qui mesurent les fonctions vitales de ses porteurs.

Des robes dignes d'un film de science-fiction

De l'autre côté de l'Atlantique en Floride, la néerlandaise Anouk Wipprecht crée des robes à la lisière entre mode et science-fiction. C’est le cas de sa robe araignée créée en 2015. Quand nous la contactons via Zoom, elle se montre intarissable sur ses créations : " Ma robe araignée a des capteurs de proximité à l'avant qui mesurent ce qui se passe devant elle. Et si vous entrez dans son espace personnel, la robe vous attaque. Les éléments robotiques sur les épaules vous attaquent au sens propre. "

A l'heure du covid, cette robe paraît aujourd'hui prémonitoire. Anouk Wipprecht a décliné plusieurs robes sur ce principe du maintien d’une distance sociale. Sa robe de proximité se soulève comme la robe de Marylin Monroe lorsque ses capteurs signalent qu’une personne a dépassé le seuil de proximité admissible. Une autre robe encore, dégage un voile de fumée. Anouk Wipprecht crée des démos et des showcases pour de grandes marques comme Audi ou Swarowski. Cette Papesse du " Fashiontech " réalise avant tout des prototypes qui mêlent habilement élégance et haute technologie. Récemment, elle a également créé un casque tout spécialement conçu pour les enfants atteints de troubles de l'attention:" Je l’appelle le casque licorne. Il a une caméra intégrée. Cela permet de voir ce que l'enfant voit mais il répond aussi à un signal cérébral à l'arrière de la tête et mesure le niveau de concentration. Je peux donc reconnaître quand l'enfant est attentif. " Anouk Wipprecht espère que son prototype de casque très facile à porter et esthétique soit utilisé à des fins médicales.