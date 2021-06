Des tests antigéniques rapides Covid-19 bientôt réalisés par votre pharmacien ?

Le test antigénique rapide est réalisé par un professionnel de la santé. Il s’agit d’un test nasopharyngé réalisé avec un écouvillon plus long que pour un autotest et qui permet de détecter la positivité d’une personne au Covid-19 dans la demi-heure. Dans ce cas-ci, les pharmaciens seraient formés pour réaliser ces tests.

Alain Chaspierre, porte-parole de l’APB, l’association pharmaceutique belge confirme que les voyageurs pourraient obtenir des tests antigéniques rapides dans les pharmacies. Mais il précise : "Il faut que les pharmaciens soient formés et qu’ils aient une pièce séparée pour pouvoir faire le test de la meilleure manière possible. Nous avons fait cette proposition au gouvernement dès avril 2020 et un projet pilote fonctionne depuis plusieurs mois dans huit pharmacies avec des pharmaciens formés. Le projet pilote a donné d’excellents résultats avec des taux de positivité plus importants que dans les centres de test."

Une enquête est en cours auprès des pharmaciens, actuellement, pour étudier la praticabilité de ces tests de manière efficace.