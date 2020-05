Des tests à domicile pour les patients non-COVID19 avant leur admission à l' hôpital universitaire d'Anvers

L'hôpital universitaire d'Anvers (UZA) a annoncé samedi le lancement d'un projet pilote pour que les patients admis à l'hôpital pour le traitement d'une affection non liée au coronavirus puissent préalablement subir un test de dépistage du Covid-19 à domicile le plus tôt possible, a indiqué le directeur médical Guy Hans. Sept infirmières d'une organisation de soins à domicile ont été formées par l'UZA à cet effet, de sorte que jusqu'à 100 patients par jour puissent être testés.

Les tests seront analysés au laboratoire de l'UZA, de manière à obtenir un résultat au plus tard la veille de l'admission prévue. "Si la personne en question s'avère être infectée, nous la contacterons pour reporter le rendez-vous si nécessaire", explique Guy Hans. "Si le traitement est urgent, nous admettrons bien sûr le patient, mais nous pourrons alors au moins prendre les dispositions nécessaires."

Le projet pilote concernera les admissions semi-urgentes en raison de la capacité de tests et du temps d'attente des résultats. Toutefois, les cas très urgents sont toujours admis immédiatement à l'hôpital, et un test sera effectué à ce moment-là.