Des temps de vol plus longs qu'en 1960: pourquoi?

Alors que les technologies en matière d’aviation ont beaucoup évolué ces dernières années, les temps de vol ont pourtant augmenté. Selon une étude de l’association des consommateurs britannique Which? datant de 2018, les vols sont en moyenne 35 minutes plus lents qu’il y a 10 ans. Les analystes de l’aviation Official Airline Guide (OAG) ont étudié les données de différentes compagnies aériennes. Il en ressort que 9 des 11 liaisons de la compagnie low-cost Ryanair examinées en 2018 sont plus lentes. L’une d’elles, le trajet entre Londres Stansted et Berlin Schönefeld, a duré en moyenne 10 minutes de plus. Il en va de même des vols British Airways allant de Londres Gatwick à JFK, ainsi que des liaisons Londres Heathrow à Bangkok et Singapour. Ces vols durent 20 minutes de plus en moyenne. C’est encore plus frappant avec le vol New York – Los Angeles qui dure désormais plus de 6 heures, contre 5 heures dans les années 60, et celui entre New York et Washington, qui est passé de 45 à 75 minutes.

Temps de vol - © Which?

A quoi sont dus ces retards ? De nombreuses choses peuvent provoquer un retard. Mais Michael Baiada, consultant en aviation, estime dans une interview accordée à la BBC que 80% des facteurs de retard - comme les horaires, les avions devant faire la file avant d'atterrir, la disponibilité des avions, la disponibilité des portes d'embarquement, la légalité de l'équipage et de la maintenance - sont sous le contrôle des compagnies aériennes. Mais à ce jour, ces dernières ont laissé le contrôle du trafic aérien trouver des solutions à ces problèmes, une fois que les avions sont dans le ciel. Selon un rapport de Bloomberg de 2016, des milliards de dollars d'investissement ont effectivement réduit de moitié les retards causés par le contrôle du trafic aérien depuis 2007, tandis que les retards causés par les compagnies aériennes ont grimpé en flèche. M. Baida pense que les compagnies aériennes devraient dès lors suivre les avions et ajuster les opérations tout au long du vol, choisir les vitesses et les trajectoires de vol, laissant le contrôle du trafic aérien se concentrer sur la séparation et l'exploitation sûre de l'espace aérien. Une partie du problème est que les horaires sont conçus par les compagnies aériennes pour des conditions parfaites, a déclaré Tom Hendricks, un cadre supérieur retraité d'une compagnie aérienne, à la BBC Worklife. "Mais un jour, vous pourriez avoir des intempéries, des perturbations du contrôle du trafic aérien ou du réseau de l'entreprise, et le système doit s'adapter."

La technique du "padding" Plutôt que tenter de résoudre les soucis de retard, la plupart des compagnies aériennes appliquent la technique du "padding". Pour éviter d'éventuels retards, les compagnies aériennes préfèrent en effet annoncer des temps de vols plus importants. Par conséquent, même si un avion part avec quelques minutes de retard, il sera bien à l'heure à l'arrivée. Et si jamais il décolle sans retard, il suffit aux pilotes de ralentir la cadence pour arriver aux alentours de l'horaire figurant sur le billet. En plus de duper le voyageur, agréablement surpris que son avion soit à l’heure malgré le retard au décollage, cette pratique a aussi pour conséquence d’aggraver les émissions de CO2. Car si jamais l’avion décolle sans retard, on demande aux pilotes de ralentir afin d’arriver à l’heure indiquée sur le billet. Résultat : "Le padding, c'est plus de carburant consommé, plus de bruit, et plus d'émissions de dioxyde de carbone", explique Michael Baiada.

Un avion s'apprête à atterrir à l'aéroport de Frankfurt am Main en Allemagne le 5 Novembre 2018 - © SILAS STEIN - AFP

Vol plus lent mais moins de carburant Des compagnies aériennes comme British Airways, Ryanair et Virgin Atlantic répondent quant à elles que voler plus lentement réduit la consommation de carburant et permet à tout le monde d'économiser de l'argent, puisque le prix du billet est alors moins cher. Elles pointent aussi du doigt la saturation de l'espace aérien, les obligeant à ralentir et les maintenant parfois au sol. La politique internationale est également mise en cause. Certaines routes aériennes ont du être déviées suite à des conflits. Certaines parties de l'Ukraine ont par exemple été interdites de survol après qu'un avion de passagers Malaysia Airlines ait été abattu en 2014, et certaines parties de l'Égypte après le crash d'un avion Metrojet en 2015. D'autres compagnies admettent néanmoins appliquer le "padding". C'est le cas de Hong Kong Airlines, qui avait reçu en 2017 le prix de la "compagnie aérienne la plus ponctuelle", avec un taux d'arrivée à l'heure de 94,8%. La compagnie aérienne a peut-être été ponctuelle presque à chaque fois, mais elle a également ajouté de 10 à 20 minutes à presque tous ses vols pour garantir cela, a constaté le South China Morning Post. Le vice-président de la compagnie aérienne Tang King-shing a répondu : "Nous avons vu que la ponctualité était un problème, nous avons donc accordé du temps supplémentaire."