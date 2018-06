Des températures un peu plus basses que les valeurs de saison dimanche

La nébulosité sera plutôt abondante dimanche avec un risque de quelques faibles pluies, mais le temps restera toutefois sec en beaucoup d'endroits, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Il soufflera un vent de sud­ ouest modéré, parfois assez fort à la mer avec des rafales jusque 50 km/h.

Les maxima seront compris entre 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 18 ou 19 degrés ailleurs, ce qui est un peu plus bas que les valeurs de saison.

Dimanche durant la nuit, le ciel restera très nuageux et le risque de faibles pluies ou bruines augmentera depuis l'ouest du pays. Les minima varieront entre 10 et 12 degrés en Haute Belgique et entre 13 et 15 degrés ailleurs.

Lundi et mardi, la nébulosité restera toujours plutôt abondante. Un risque de faibles pluies intermittentes n'est pas exclu.

A partir de mercredi, un temps plus chaud et plus ensoleillé est attendu.