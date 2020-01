Des stories Instagram ou Snapchat sur l'Holocauste, une manière d'informer les jeunes qui fait débat

Outre le succès, cette nouvelle forme de narration pour traiter de l’Holocauste fait débat. Dans l’émission La fabrique médiatique sur France Culture, Valérie Jeanne Perrier, Enseignante chercheuse au Celsa et Responsable de l’école de journalisme du Celsa, explique : "Je pense qu’il y a quand même une forme d’information dans ce format. Ce registre passe de l’émotion à quelque chose de plus angoissant, et cela peut provoquer des questions. Mais en même temps, les adolescents maîtrisent très bien les codes sur les réseaux sociaux comme Instagram."

Marion Gillot, rédactrice en chef du Monde des ados, estime pour sa part qu’on est dans une fiction et pas dans l’information :"Entre 10 et 15 ans, les adolescents sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils sont en face-à-face avec eux-mêmes sur leur smartphone, il n’y a pas d’accompagnement. On reçoit seul avec son téléphone une histoire grave, c’est cela qui me gêne."

Même si elle n’a pas encore eu l’occasion de visionner les stories sur Instagram, Chantal Kesteloot, historienne belge spécialisée de la Seconde Guerre mondiale, est quant à elle ouverte à la venue de nouveau support : "Les livres d’histoire ne sont plus les médias privilégiés alors pourquoi s’ouvrir à d’autres médias si cela permet de toucher un public plus large ?"