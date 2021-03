Des stages de Pâques annulés, c'est "refuser des enfants qui se réjouissaient et mettre des parents dans l'embarras"

A ce stade, l’ASBL Colipain n’a pu se réorganiser que la première semaine de Pâques, avec 15 à 20% d’annulations. "Et ça risque d’être bien pire pour la deuxième semaine étant donné qu’il y a bien plus d’inscrits."

"Cela fait déjà plusieurs jours qu’on y travaille et ça prend la majorité de notre temps. Ça veut dire surtout et malheureusement, annuler des inscriptions, refuser des enfants, des enfants qui se réjouissaient de venir chez nous. Et surtout, c’est mettre des parents dans l’embarras. Parce que même si, en effet, le télétravail est de mise, ils doivent faire avec leurs enfants à la maison. Et des jeunes, c’est compliqué", réagit Maïté De Clercq invitée dans Matin Première.

Comment, pour ces organisateurs, rayer des noms des listes parmi tous ses inscrits ? Sur base de quels critères ? "On a envoyé d’abord un mail à tous les parents pour les prévenir qu’un choix allait malheureusement être fait, devait être fait. Nos critères balançaient. On privilégie les personnes qui sont inscrites de plus longue durée, qui sont en ordre de paiement, qui sont inscrits pour une journée complète parce qu’on a la possibilité chez nous de s’inscrire à mi-temps. Et donc, la priorité à ceux-là."

Même si le parent accepte la nouvelle, ce n’est pas de gaieté de cœur

Au téléphone, les responsables de l’ASBL se retrouvent face à parents déçus pour leurs enfants, mais compréhensifs, malgré tout. "Maintenant, c’est très compliqué d’entendre que son enfant est refusé alors que l’on comptait là-dessus. Donc, même si le parent accepte la nouvelle, ce n’est pas de gaieté de cœur, forcément. Heureusement, on a des parents qui sont très empathiques et qui, d'eux-mêmes, nous disent : 'Voilà, j’ai la solution de garde pour l’enfant, donc je laisse ma place'. Et c’est vraiment très précieux. Je remercie beaucoup les parents qui l’ont fait."

Est-ce que les organisateurs d’activités peuvent dédoubler les activités, comme le suggèrent les autorités ? "Quand bien même ce serait possible d’un point de vue encadrement", réagit Maïté De Clercq, "d’un point de vue infrastructure et matériel, ça ne l’est pas. On a des stages, par exemple, de cuisine où 16 enfants étaient prévus dans le cours. On n’a pas deux cuisines! On ne peut pas faire deux activités cuisine! Six enfants sur cette activité doivent être refusés. Alors, on essaie de trouver une alternative, mais ce n’est pas toujours possible."

Engager plus d’encadrants ?

Et engager plus d’encadrants ? Colipain travaille avec 30 à 40 moniteurs et monitrices. Mais l’équation reste la même avec des activités limitées à dix enfants.

"C’est tout un calcul à devoir faire. Si on peut créer plus de stages à ce moment-là, oui. Maintenant, les moniteurs qu’on avait recrutés pour cette semaine, on n’avait pas envie de s’en débarrasser entre guillemets, parce qu’on sait que c’est pour la plupart, des étudiants qui n’ont plus d’emploi depuis un moment, qui comptaient vraiment sur cette semaine-là. Et donc, je pense qu’on les a tous gardés et on s’arrange pour les garder. Du coup, ça a un coût."

On en retire des choses positives

Moins d’enfants présents mais le protocole sanitaire reste le même que celui mis en place depuis les vacances d’été. "Protocole qui, dans un premier temps, nous a semblé impossible à mettre en place. Et puis, le petit point positif du corona, c’est que malgré tout, on en retire des choses positives dans notre organisation et on se dit que "post-corona", il y a certaines choses qu’on gardera."