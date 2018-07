Des sonomètres pour mesurer les nuisances sonores à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Baptêmes étudiants, les 24 heures vélo, après-midi et soirée à thèmes, les festivités ne manquent pas à Louvain-la-Neuve. Si les riverains se composent principalement d’étudiants, certains quartiers de la ville sont résidentiels et le bruit lié aux événements du campus exaspèrent de plus en plus. "Le nombre de plaintes pour tapage nocturne a doublé depuis 2002 à Ottignies-Louvain-la-Neuve. 80% d’entre elles se concentrent sur la ville universitaire", explique le bourgmestre Ecolo Jean-Luc Roland.

Les nuisances sonores, une lutte prioritaire pour les autorités communales

Comme le confirme André Poncin, Néolouvaniste depuis les années 70, le problème n’est pas récent: "Mais c’est vrai que depuis quelques années, j’ai l’impression qu’il y a plus de fêtes, plus de bruit. Les jeunes s’amusent, c’est normal, mais ils ne se rendent pas compte du grabuge qu’ils font en sortant de leur soirée. Je peux comprendre les riverains qui travaillent le lendemain, qui ont des enfants et qui se plaignent". Pour endiguer ce problème, l’équipe des fonctionnaires sanctionnateurs a été renforcée avec la possibilité depuis 2006 de dresser des sanctions administratives communales. En 2015-2016, décision est prise d’alléger les procédures et ainsi raccourcir le temps entre le constat et l’infliction de la sanction. Résultats? 198 PV dressés et 162 amendes infligées en 2017, contre 50 PV et 34 amendes en 2014.

Des sonomètres pour mesurer l’ampleur du bruit

"On pense depuis un moment à placer des sonomètres dans les zones les plus sensibles, mais jusqu’à présent nous n’avions pas eu l’occasion de concrétiser cette idée", précise le bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Voilà chose faite, avec un appareil installé rue Ernest Berthet à Ottignies et deux qui devraient suivre rue de la Sarriette et rue des Blancs chevaux à Louvain-la-Neuve. Il s’agit pour le moment d’une phase test qui s’inscrit dans un projet plus global, celui de la Smart City Live Lab réalisé en partenariat avec Proximus. L’objectif du projet est d’évaluer les possibilités qu’offrent les nouvelles technologies pour améliorer le mieux vivre ensemble. Dans ce cas-ci, "les sonomètres installés par l’opérateur permettront d’objectiver mieux encore le phénomène des nuisances sonores et améliorer le dispositif, notamment policier. Une de ces mesures pourrait être l’installation définitive de sonomètres sur la commune", conclut Jean-Luc Roland.