Des soldats morts au front en 1914, identifiés grâce à leur ADN, réinhumés à La Panne pour les 100 ans du cimetière

C’est une première depuis 1957: des soldats morts au front en 1914 ont été identifiés, dont certains grâce à leur ADN

Ils ont été déterrés par hasard lors de fouilles préventives en 2016 à Dixmuide et seront à nouveau inhumés le 1er juillet prochain dans le cimetière militaire de la Panne, jour pour jour 100 ans après la création du cimetière.

Deux d’entre eux viennent de la région liégeoise, on connaît à présent leurs noms et prénoms: Gérard Joseph Dethier, de Dalhem et Félix jaquet, de liege. Le troisième est originaire de Mortsel.

"Pour la commune de La Panne, c’est très important de montrer qu’on n’a pas oublié ces jeunes soldats qui ont donné leur vie pour la paix, et ce même 100 ans plus tard" a expliqué le bourgmestre.