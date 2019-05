Des sessions de gestion de stress pour les élèves qui passent leur CEB

Dans quelques jours, des milliers d'élèves de 6e année primaire passeront les examens du CEB, le précieux diplôme qui donne accès à l’enseignement secondaire.

La boule au ventre, la panique ou le stress sont autant de facteurs que ces élèves de 11 ou 12 ans peuvent rencontrer au moment de préparer et d'aborder cette épreuve.

Pour lutter contre cela, Joelle Rachart, consultante en kinésiologie éducative, propose des sessions pour les aider à mieux aborder le CEB. "Quand on arrive, on est un peu paniqué et notre respiration ne se fluidifie pas bien", explique-t-elle.

Conseils pratiques

Face à elle, 15 enfants qui passeront le CEB. "Parfois je perds mes moyens avec le stress. Le stress de rater mon CEB, d'avoir un échec. Avec le stress supplémentaire des professeurs, ça fait beaucoup", explique Flavio. "C'est le CEB, c'est un grand examen quand même", rajoute Sarah.

Il n'est pas question ici de révisions ni d'études, les enfants apprennent des petits trucs pour gérer le stress qui pourraient les gagner avant et pendant l'épreuve.

"Via des petits exercices et des mouvements que l'on va faire avec le corps, avec sa respiration, on va essayer de relâcher la pression et d'évacuer le stress. En mangeant sainement, en s'hydratant correctement, en passant de bonnes nuits...Il y a plein de petits conseils qui sont donnés aux enfants pour qu'ils puissent s'approprier quelques bonnes méthodes pour arriver là sans stress", précise Joelle Rachart.

Ces ateliers ne remplacent évidement pas l'étude, la manière d'aborder sereinement le CEB, mais ils permettront peut-être à ces enfants d'avoir les idées claires face au questionnaire.