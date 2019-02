Des seringues en vente libre dans les supermarchés

Depuis ce jeudi 7 février, les pharmacies ne sont plus les seuls endroits où vous pouvez vous procurer des dispositifs médicaux. Les supermarchés et les grandes surfaces peuvent désormais vendre une série de produits médicaux, comme du matériel stérile (compresses, seringues, sondes urinaires). Cette décision de la ministre de la Santé publique, Maggie De Block, fait suite à un règlement européen de 2017 qui prescrit entre autres la libre circulation des dispositifs médicaux dans l’Union européenne.

Mais elle ne ravit pas vraiment les pharmaciens qui pointent surtout du doigt l'absence de conseil médical. Selon, Alain Chaspierre, porte-parole de l’association pharmaceutique belge, quand une personne achète une sonde urinaire, par exemple, pas question d’acheter n’importe quoi. Les sondes doivent absolument être adaptées à chaque patient. Le conseil d’un professionnel s’avère, dans ce cas, important.

Je ne parviens pas à comprendre que ce soit mieux pour le consommateur de s’acheter un produit inadapté. Un produit inadapté coûte, au final, plus cher !

Un prix moins élevé est l’argument le plus souvent utilisé par la grande distribution pour pouvoir vendre des dispositifs médicaux. Mais selon l’APB, il ne tient pas vraiment la route. En Italie où les dispositifs médicaux sont accessibles dans les supermarchés depuis plusieurs années, les prix ont augmenté depuis quelques temps.

Mais en pratique, vous ne trouverez pas beaucoup de dispositifs médicaux pour l'instant dans les allées du Colruyt, de Delhaize, Carrefour. Coméos, l’organisme qui représente la grande distribution, précise que toutes les grandes chaines de supermarchés ont introduit une demande auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé mais qu'il faut que tout se mette en place.

Qu'est -ce qu'un dispositif médical?

La nouvelle réglementation s’applique à tous les dispositifs médicaux. Il s’agit de matériel médical stérile en contact avec le patient (par ex. : pansements, compresses) ; du matériel stérile d’injection, de perfusion, de transfusion ou de drainage ainsi que les sondes et les cathéters et tout matériel destiné aux interventions médicales ou obstétricales présenté comme stérile, y compris les solutions pour irrigation et les concentrés pour hémodialyse ; des dispositifs implantables (stériles ou non) y compris les prothèses de hanches ou les implants mammaires; des dispositifs qui ont une similitude avec les médicaments et/ou qui ont fait l’objet d’un enregistrement précédemment.

Dans la pratique, la nouvelle loi fera cependant surtout la différence pour le matériel stérile. Pour les dispositifs médicaux sur prescription, les gens continueront en effet à se rendre chez leur pharmacien. Cette démarche est d’ailleurs nécessaire pour pouvoir obtenir un éventuel remboursement.