Des scientifiques découvrent pourquoi le stress provoque des cheveux blancs et comment on pourrait les combattre

Lors d’expériences sur des souris, les cellules souches qui contrôlent la couleur de leur peau et de leurs pelages ont été endommagées suite à une exposition à un stress intense. Dans une découverte faite un peu par hasard, ces souris au pelage foncé sont devenues complètement blanches en quelques semaines.

La réponse est donc positive pour des scientifiques brésiliens et américains qui affirment avoir découvert pourquoi le stress fait blanchir les cheveux. En plus d’analyser biologiquement le processus, ils estiment avoir trouvé un moyen potentiel d’empêcher le phénomène sans avoir recours à la teinture.

Mais y a-t-il une réelle corrélation entre le stress et le blanchissement des cheveux ? Jusqu’à présent, ce lien n’avait pas pu être validé scientifiquement. C’est à présent le cas.

Il suffit d’observer certaines personnes qui ont subi un choc émotionnel important, qui ont rencontré de graves soucis ou une grosse dose de stress, pour constater que leurs cheveux virent parfois très rapidement au blanc (le temps d’une nouvelle pousse, pas en quelques heures). Il n’en a pas fallu plus pour que ce phénomène remarquable et remarqué donne naissance à l’expression " se faire des cheveux blancs ".

L’expression "se faire des cheveux blancs" ou autrement dit "se faire du souci" ou "être inquiet" est répandue. L’expression date du 19e siècle et est toujours bien d’actualité.

Les hommes et les femmes peuvent attraper des cheveux grisonnants ou carrément devenir complètement blancs à tout moment à partir du milieu de la trentaine. Parfois, ce phénomène intervient plus tôt et le bagage génétique légué par les parents peut donner des indices sur le moment où ce changement de couleur peut intervenir.

Bien que cela soit principalement dû au processus naturel de vieillissement et aux gènes, le stress peut également jouer un rôle important. Mais jusqu’ici, les scientifiques ne savaient pas exactement comment le stress pouvait affecter les cheveux biologiquement. C’est donc à présent chose faite.

Dans un article publié dans la revue scientifique "nature" intitulé : "L’hyperactivation des nerfs sympathiques entraîne l’appauvrissement des cellules souches des mélanocytes", des chercheurs des universités de Sao Paulo et de Harvard, ont estimé que ce changement de couleur était lié aux cellules souches des mélanocytes, qui produisent de la mélanine et sont responsables de la couleur des cheveux et de la peau.

En menant des expériences sur des souris, ils sont pu récolter des preuves scientifiques que c’était bien le cas. "Nous savons maintenant avec certitude que le stress est responsable de ce changement spécifique de la peau et des cheveux, et de son fonctionnement", déclare le professeur Ya-Cieh Hsu, auteur de recherches à l’université de Harvard.

Le processus de blanchissement étant considéré comme irréversible, il s'agirait donc de travailler sur les effets du stress sur l'organisme afin de prévenir l'apparition des cheveux blancs. Si des médicaments pourraient aider à lutter contre ses effets dans le futur, se préserver de façon préventive contre le stress semble être actuellement le meilleur de moyen pour lutter contre l'apparition de la "toison grise".