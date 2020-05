Des scientifiques créent un embryon de souris contenant 4% de cellules humaines, ouvrant une voie à la fabrication d’organes humains

Des scientifiques ont créé un embryon de souris, en partie humain. Cet "hybride", que les scientifiques appellent une "chimère homme-animal", contient 4% de cellules humaines. Cet organisme unique est donc composé de deux ensembles de cellules différents et dans ce cas il s'agit donc d'un embryon de souris qui possède à la fois des cellules de souris (96%) et des cellules humaines (4%). Cette chimère homme-souris pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitement des maladies humaines et pourraient faciliter le développement de cellules humaines dans un autre organisme

Des chercheurs de l’université d’État de New York à Buffalo et du Roswell Park Comprehensive Cancer Center ont publié la semaine dernière les résultats de leurs travaux dans la revue Science Advances.

Selon ces chercheurs, cette chimère homme-souris possède de loin le plus grand nombre de cellules humaines jamais enregistré chez un animal. Leur expérience suggère également que de nombreux types de cellules humaines peuvent être générées dans des embryons de souris, et à un rythme beaucoup plus rapide que dans les embryons humains.