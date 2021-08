Des scientifiques confirment le rôle de l’acide lactique dans les septicémies

Une nouvelle étude de l’Institut flamand de biotechnologie (VIB) et du centre pour les maladies inflammatoires de l’Université de Gand a mis au jour le rôle important que joue l’acide lactique dans les septicémies. Cette étude, publiée dans le magazine Cell Metabolism, pourrait mener à de nouvelles thérapies, a expliqué jeudi le VIB.

La septicémie est un empoisonnement du sang comme réaction incontrôlée du corps à une infection bactérienne. Elle touche près de 50 millions de personnes par an, pour environ 11 millions de décès, dont 4 millions d’enfants. En d’autres termes, elle est la cause d’un décès sur cinq dans le monde.

Selon la doctoresse Jolien Vandewalle, autrice de l’étude, le traitement d’une septicémie reste très compliqué et consiste principalement en la prise d’antibiotiques et le soutien des organes les plus essentiels. "Notre étude crée une avancée", affirme-t-elle.