Des scarabées vivants téléguidés pour localiser les survivants pendant les séismes

Les scarabées sont minuscules, pas toujours très attirants mais ils ont un énorme avantage: ils se faufilent partout. Des chercheurs américains et de Singapour ont voulu en tirer profit en se disant que ces insectes pouvaient venir en aide aux sauveurs, suite à un tremblement de terre par exemple.

L'idée est de les équiper d'un petit équipement qui permettrait de localiser des survivants et des cadavres dans les décombres le plus vite et le plus précisément possible: un mini et ultra-léger sac à dos électronique avec GPS et un émetteur-récepteur qui titille ses antennes.

Il ne s'agit donc pas d'utiliser un robot à effigie d'un insecte, ce qui existe déjà, mais d'utiliser un vrai scarabée qui serait téléguidé à distance, un peu comme un drone, mais vivant.

François Verheggen est chercheur. il enseigne notamment l'entomologie (l'étude des insectes) à l'Université de Liège. Selon lui, le scarabée est l'insecte tout désigné car il serait plus efficace qu'un robot, qui trop rigide.