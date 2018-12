Des routes rendues glissantes à cause du brouillard ce mercredi matin

La brume et le brouillard givrant qui enveloppent le pays ce mercredi matin pourront rendre les routes glissantes, prévient l'Institut royal météorologique (IRM), qui a émis un avertissement jaune pour le début de matinée.

L'ensemble du territoire est concerné par cette alerte, à l'exception du littoral et de la province de Flandre occidentale. De plus, "la formation de brumes et de brouillard givrants pourra limiter la visibilité", complète l'IRM. L'avertissement vaut pour ce mercredi matin de 7h00 à 10h30.