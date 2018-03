Des routes particulièrement chargées à la veille du weekend de Pâques

Les routes sont assez chargées ce vendredi après-midi, avant un long week-end de Pâques. Des embarras de circulations sont à signaler sur plusieurs autoroutes.

Un peu avant 17h, il y avait de gros ralentissements sur l'E42 Liège - Mons au niveau du chantier de La Louvière. Les automobilistes perdent une trentaine de minutes vers Mons. Des ralentissements sont également à signaler aux postes frontières : à Hensies sur l'E19 (plus 20 minutes vers la France) et à Hondelange sur l'E411 (plus 25 minutes vers le Luxembourg).

Notez aussi que ça coince entre Profondeville et Namur sur la N92 à hauteur de Jambes à cause du tournage de la série "Les Misérables" (proposée par la BBC). Les automobilistes perdent une trentaine de minutes vers le centre de Namur.

Les parkings (notamment celui de Barchon) commencent à être saturés par les camions qui doivent s'arrêter avant la frontière allemande (intersection du circuler pour eux là-bas depuis hier soir jusqu'à ce soir 21h45). Les files de camion risquent, comme chaque année, de remonter sur les autoroutes.

Le Ring de Bruxelles est chargé de manière habituelle pour l'instant.