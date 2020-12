Des réveillons virtuels pour faire la fête, malgré tout

Pour cette soirée de passage à 2021, pas de rassemblements ni de grandes fêtes entre amis. Mais un peu à l’image de la grande tendance de cette année 2020 qui a vu les vidéoconférences exploser, des initiatives sont prises pour pouvoir faire la fête à distance, depuis chez soi. Petit aperçu de quelques initiatives pour se déhancher ce soir, en toute sécurité.

Il y a, par exemple Tipik, qui organise une "Tipik Party – Spéciale Nouvel An" qui sera diffusée des 22 heures en télé, en radio et sur AUVIO. Au menu, des prestations "live" de DJ’s avec Calumny, Liam Summers, The Magicians, Kid Noize, Alex Germys derrière les platines pour assurer l’ambiance.

Le célèbre festival belge Tomorrowland a également, comme à son habitude, mis les petits plats dans les grands. C’est d’ailleurs l’un des événements les plus attendus à travers le monde. La NYE (New Year’s Eve) de Tomorrowland affiche l’ambition d’être "la plus grande salle de fête numérique du monde".

Mais pour participer à la fête, les festivaliers virtuels devront s’acquitter d’un prix d’entrée affiché à 20 euros. La soirée débutera à 20 heures et accueillera près de trente artistes, répartis dans quatre salles différentes. Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Major Lazer, Lost Frequencies ou encore Snoop Dogg (DJ Snoopadelic) seront de la partie pour assurer plus de 21 heures de spectacle et offrir des centaines de morceaux, dont plusieurs inédits.

Et puis, le festival basé habituellement à Boom en province d’Anvers ne délaissera pas les traditionnels feux d’artifice, lasers et projecteurs qui font partie de la marque du festival. Le tout évidemment en version virtuelle, à l’aide de conception 3D, de production vidéo et d’effets spéciaux.